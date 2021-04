Podatki 2021: Będzie nowa opłata produktowa od jednorazowych opakowań

Wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostanie objęte tzw. opłatą produktową – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska. Nowy parapodatek wyniesie maksymalnie 1 zł. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 3 lipca br., co jest związane z terminem na wdrożenie unijnych regulacji.

Projekt nowelizacji jest związany przede wszystkim z koniecznością wprowadzenia do 3 lipca br. regulacji przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Unijne wymogi mają służyć głównie ograniczeniu stosowania jednorazowych przedmiotów plastikowych (np. talerze, słomki i patyczki do uszu).

W projekcie nowelizacji przewidziano ustanowienie opłaty za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom określonych produktów jednorazowego użytku, które wykonane są z tworzywa sztucznego. Jak wskazują projektodawcy, dotyczy to kubków na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemników na żywność, w tym pojemników typu fast food, z których bezpośrednio spożywa się posiłki.

„W projektowanej ustawie wprowadzono obowiązek pobierania opłaty przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne w przypadku oferowania przez nie opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Stawka opłaty produktowej wynosić będzie maksymalnie 1 zł za jedną sztukę opakowania i ma być doliczana do sprzedawanego w nim produktu. Dokładna wysokość nowego parapodatku zostanie określona później w osobnym rozporządzeniu.

Jednocześnie kolejne dodatkowe obciążenie będzie dotyczyć przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty jednorazowego użytku. Zostaną oni bowiem objęci rozszerzoną odpowiedzialnością producentów (ROP) i będą płacić opłatę na poziomie maksymalnie 0,05 zł za sztukę wprowadzanego na rynek produktu. Tutaj także stawki zostaną określone w nowym rozporządzeniu, a opłata będzie płacona co roku.

Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska całkowicie zakaże natomiast wprowadzania do obrotu określonych produktów z tworzyw sztucznych i tzw. oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Chodzi o patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów oraz styropianowe pojemniki na posiłki i napoje.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 18 marca 2021 r.) o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 3 lipca 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

