Podatki 2020: Zmiany ws. schematów podatkowych

Z początkiem lipca br. rozszerzono jedną ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczących stosowania przepisów o schematach podatkowych (MDR). Pod uwagę powinno się brać teraz także unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy dla celów podatkowych. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w efekcie w przypadku 7 krajów i terytoriów płatności będą musiały być weryfikowane pod kątem wystąpienia schematów podatkowych.

W lipcu br. szczególna cecha rozpoznawcza, która polega na wystąpieniu podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi, została rozszerzona o jurysdykcje ujęte w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy dla celów podatkowych. Do tej pory cecha ta odnosiła się do listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z 7 lipca 2020 r., na liście jurysdykcji niechętnych współpracy dla celów podatkowych znajdują się Republika Fidżi, Guam, Kajmany, Republika Palau, Sułtanat Omanu, Republika Trynidadu i Tobago oraz Samoa Amerykańskie.

Jak wskazują eksperci Grant Thornton, w praktyce dokonanie płatności do tych krajów może wiązać się z obowiązkami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych.

„Nowa lista krajów, do których płatności należy weryfikować pod kątem MDR nie przewraca do góry nogami zakresu szczególnej cechy rozpoznawczej, co nie oznacza, że należy ją bagatelizować. Kraje te należy uwzględnić przy weryfikacji krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, aby nie przeoczyć potencjalnej możliwości wystąpienia schematu podatkowego” – komentują eksperci Grant Thornton.

mp