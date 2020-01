Podatki 2020: Zmiany i nowości w VAT, PIT, CIT i ZUS

Kilkadziesiąt istotnych zmian w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz w prawie ubezpieczeń społecznych weszło w życie na przełomie 2019 i 2020 r. Oznacza to sporo dodatkowej pracy dla osób zajmujących się księgowością i ubezpieczeniami. W dziale szkoleń Podatki.biz przygotowaliśmy specjalny e-kurs, który pozwoli na szybkie zapoznanie się z istotnymi informacjami dotyczącymi praktycznych aspektów wprowadzanych zmian. E-kurs ma charakter przekrojowy. W każdej lekcji omawiamy zmiany (lub ich część) dotyczące jednego podatku lub rodzaju podatku. Przedstawiamy treść nowych przepisów, uzasadnienie prezentowane przez projektodawców i komentarz. Tam gdzie to jest możliwe, przedstawimy również wyjaśnienia i urzędowe informacje dodatkowe. Pomoże to zrozumieć intencje ustawodawcy i będzie przydatne w chwilach, w których konieczne stanie się rozstrzyganie ewentualnych wątpliwości.

Szczegółowy program e-kursu:

Lekcja 1

Podatek VAT - część 1

Rejestr podatników VAT - zawartość, dostępność, zmiany danych

Konsekwencje braku weryfikacji podatników w rejestrze podatników VAT

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących podzielonej płatności

Odpowiedzialność solidarna w VAT

Rejestracja, wykreślenie, ponowna rejestracja podatników VAT w 2020 r.

Lekcja 2

Podatek VAT - część 2

Wiążąca informacja stawkowa

Klasyfikacje stosowane dla celów VAT: Nomenklatura scalona CN, PKWiU 2015

Matryca VAT

Zmiany dotyczące zwrotu VAT w 2020 r.

Pozostałe zmiany w VAT

Lekcja 3

Kasy fiskalne, paragony, faktury

Kasy fiskalne on-line - rozszerzenie zakresu obowiązywania w 2020 r.

Ulga na zakup kas fiskalnych on-line

Faktury wystawiane na podstawie paragonu fiskalnego

Zasady stosowania zwolnień z obowiązku rejestracji w 2020 r.

Lekcja 4

Podatki PIT i CIT - część 1

Ulga na złe długi w PIT i CIT po stronie dłużnika i wierzyciela

Sankcyjne wyłączenia z kosztów podatkowych w PIT i CIT w 2020 r.

Nowa stawka podatkowa w PIT - przepisy przejściowe, zasady rozliczeń na przełomie roku

Wyższe koszty pracownicze - przepisy przejściowe, zasady rozliczeń na przełomie roku

Lekcja 5

Podatki PIT i CIT - część 2. Ubezpieczenia społeczne

Zmiana klasyfikacji statystycznej PKWiU 2008 na klasyfikację PKWiU 2015

Marynarze i zwolnienie z PIT

Indywidualny rachunek podatkowy

ZUS przedsiębiorców w 2020 r. - mały ZUS, nowa ulga ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Minimalne wynagrodzenie miesięczne i godzinowe - zmiany w wypłatach, składkach, świadczeniach, grzywnach i opłatach dodatkowych

Pozostałe zmiany w PIT i CIT

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o e-kursie i formularz zgłoszeniowy