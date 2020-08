Podatki 2020: Więcej towarów z obniżoną stawką VAT

Urządzenia i maszyny związane z pismem Braille’a oraz nasienie zwierząt będą opodatkowane obniżoną (8 proc.) stawką VAT – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Resort finansów przedłuży też obowiązywanie przepisów pozwalających na stosowanie zerowej stawki VAT dla darowizn związanych z walką z koronawirusem.

Stawka w wysokości 8 proc. obejmie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych), maszyny do pisania dla niewidomych, maszyny poligraficzne do pisma Braille'a oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a. Od 1 lipca 2020 r. towary te były objęte – zgodnie z nową matrycą stawek VAT – standardową stawką na poziomie 23 proc. Zmiana przywróci więc obowiązującą wcześniej stawkę obniżoną.

Podobna zmiana dotyczy nasienia zwierząt, które z początkiem lipca br. zostało objęte stawką 23 proc. Także tutaj obowiązywać będzie stawka obniżona (8 proc.).

W projekcie zaproponowano też przedłużenie – do dnia odwołania na terenie Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – możliwości czasowego stosowania stawki 0 proc. dla darowizn określonych towarów związanych z ochroną zdrowia. Chodzi m.in. o wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne i materiały ochronne w kontekście darowizn na rzecz m.in. Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, których zadaniem są działania w zakresie zwalczania COVID-19, a także określonych jednostek pomocy społecznej (np. noclegownie, schroniska dla bezdomnych i domy pomocy społecznej).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 20 sierpnia 2020 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 sierpnia 2020 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tu, a projektowany załącznik jest dostępny tutaj.

mp