Podatki 2020: Więcej czasu na poinformowanie o schematach podatkowych

Resort finansów przygotował nowe rozporządzenie, które przedłuży terminy związane z wymianą informacji podatkowych i obowiązkiem raportowania w zakresie transgranicznych schematów podatkowych. Wydłużenie terminów ma ułatwić spełnienie obowiązków sprawozdawczych w warunkach kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa.

„Zakłócenia wywołane przez COVID-19 mogą utrudniać terminowe spełnianie obowiązków sprawozdawczych. Ponadto negatywne skutki mogą wpłynąć na zdolność administracji podatkowych do gromadzenia i przetwarzania danych w celu ich wymiany z innymi państwami” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie resortu finansów zakłada przedłużenie terminów dotyczących wymiany informacji podatkowych i wprowadzenie przepisów sprowadzających się do przedłużenia obowiązku raportowania ws. schematów podatkowych transgranicznych. W przypadku schematów nowe terminy ustalono na 2021 r. (różne terminy w zależności od tego, kto ma przekazać informacje). Przedłużeniu – najczęściej na 2021 r. – ulec ma również kilka innych terminów.

Jednocześnie do 31 lipca 2020 r. przedłużone zostaną terminy na przekazanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej: – informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o których mowa w art. 33 ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; – informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o których mowa w art. 36 ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; – informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r., o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z 9 października 2015 r.

„Odroczenie terminów dla wymiany informacji o schematach transgranicznych może przyczynić się do przesunięcia w czasie potencjalnych dochodów z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 26 czerwca 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

