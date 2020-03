Podatki 2020: Rząd przedstawił założenia tarczy antykryzysowej

Rząd przedstawił główne założenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań mających wesprzeć polską gospodarkę w obliczu pandemii koronawirusa. Część nowych rozwiązań ma dotyczyć systemu podatkowego. Potwierdzono już m.in. przesunięcie na koniec czerwca terminu składania deklaracji PIT oraz możliwość otrzymania zwrotu CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat z 2020 r. Cały pakiet ma mieć wartość ok. 212 mld zł.

– Szacunkowa wartość całego pakietu to 212 mld. Ten pakiet obejmie pięć części: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych – zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Z elementów podatkowych tarcza ma obejmować m.in. przesunięcie na koniec czerwca 2020 r. terminu na złożenie deklaracji PIT i wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości otrzymania zwrotu CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r. Ogólnie zapowiedziano również przesunięcie w czasu wielu obowiązków i terminów administracyjnych/sądowych. Najprawdopodobniej więc m.in. nowe regulacje podatkowe zostaną także przełożone na późniejszy okres. Szczegółowe projekty zmian ustawowych zostaną przedstawione w ciągu najbliższych dni.

Przedstawione przez rząd założenia tarczy antykryzysowej przewidują, że w firmach mających problemy państwo przejmie finansowanie do 40 proc. wynagrodzeń (licząc do wysokości średniej płacy), a pracodawca będzie mógł obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeśli nie zwolni swoich pracowników. W przypadku postojowego państwo ma pokrywać niemal połowę pensji pracowników – wynagrodzenie nie będzie mogło być jednak niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Z kolei samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w przypadku spadku dochodów będą mogli liczyć na jednorazowe świadczenie na poziomie ok. 2 tys. zł. Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób) otrzymają możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł. Pakiet obejmuje też m.in. powołanie nowego Funduszu Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł, który ma pobudzać gospodarkę przez inwestycje publiczne.

mp