Podatki 2020: Przepisy ws. podatku od cukru sprzeczne z konstytucją?

Zmiany w prawie dotyczącym tzw. podatku od cukru mogą być sprzeczne z polską ustawą zasadniczą – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Eksperci tej zrzeszającej przedsiębiorców organizacji zaapelowali do Senatu o odrzucenie budzących kontrowersje regulacji.

Sprawa odnosi się do dotyczących podatku od cukru przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. W art. 19 ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Obecnie nad projektem pracuje Senat.

„Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów miała zgodnie z założeniami wejść w życie 1 sierpnia 2020 r. Senat RP w dniu 13 marca 2020 r. podjął uchwałę o odrzuceniu przedmiotowej ustawy (druk sejmowy nr 274). Następnie Sejm nie podjął uchwały Senatu pod głosowanie, przez co ustawa podlega dezaktualizacji, a zaproponowane przez Sejm zmiany do jeszcze nieprzyjętej ustawy są niezgodne z konstytucją” – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla organizacja, termin wejścia w życie ustawy prozdrowotnej minął 1 lipca br., a obecnie nie jest już możliwa zmiana terminu wejścia w życie tej ustawy.

„Przyjęcie przez Senat przedmiotowej zmiany prowadziłoby do naruszenia art. 2 Konstytucji RP i wywodzonych z niego zasad demokratycznego państwa prawnego, zakazu retroakcji, zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony interesów w toku, a także do naruszenia wynikającej z art. 217 w zw. z art. 2 Konstytucji RP zasady określoności przepisów prawa daninowego” – dodaje Konfederacja Lewiatan.

mp