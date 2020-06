Podatki 2020: Przepisy ws. obniżonych stawek VAT do zmiany

Rozporządzenie dotyczące towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych zostanie znowelizowane i dostosowane do zmian na poziomie ustawowym – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Modyfikacje mają związek z nowym sposobem identyfikowania na potrzeby VAT i nową matrycą stawek.

Zmiany w rozporządzeniu są powiązane z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1751, z późn. zm.). Nowela ta wprowadza nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (oparty na Nomenklaturze scalonej i aktualnej PKWiU zamiast stosowanej do tej pory PKWiU 2008) oraz nową matrycę stawek VAT.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, od 1 lipca 2020 r. część przepisów dotyczących obniżonych stawek VAT będzie obowiązywać bezpośrednio na podstawie ustawy, dlatego konieczne jest odpowiednie dostosowanie rozporządzenia i usunięcie z niego zbędnych przepisów.

„Projekt rozporządzenia przewiduje uchylenie tych przepisów rozporządzenia, które zostały uwzględnione w ustawie o VAT, tj. w rozdziale 2 rozporządzenia i załączniku do rozporządzenia (wprowadzonych w art. 41 ust. 12 i 12f ustawy o VAT i w załączniku nr 3 do tej ustawy) oraz w rozdziale 3 rozporządzenia (wprowadzonych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT), z jednoczesnym utrzymaniem wszystkich pozostałych przepisów” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 24 czerwca 2020 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2020 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp