Podatki 2020: Przepisy ws. mikrorachunków do zmiany

Resort finansów doprecyzuje regulacje dotyczące indywidualnych rachunków podatkowych. W efekcie w przyszłości możliwe ma być opłacanie za pomocą mikrorachunku także kolejnych podatków, w tym akcyzy i podatku od kopalin. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w przypadku wpłaty należności na niewłaściwy rachunek urząd skarbowy odpowiednio przeksięguje daną wpłatę.

Aktualnie na mikrorachunek podatkowy należy dokonywać wpłat z tytułu podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. Później jednak system ma obejmować również inne podatki. Chodzi o podatek akcyzowy oraz podatek od kopalin.

W związku z tym odpowiednio zmodyfikowany zostanie art. 61b Ordynacji podatkowej. W projekcie nowelizacji, który trafił już do Sejmu, przewidziano, że wszystkie wpłaty dotyczące podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą być dokonywane właśnie na mikrorachunek. Listę możliwych płatności określi rozporządzenie.

„Zasadne jest upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wskazania rodzaju podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, w przypadku których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego. O umieszczeniu podatku, opłaty lub niepodatkowej należności podatkowej w rozporządzeniu będą decydowały uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak podkreśla resort finansów, niezależnie od tych kwestii, w przypadku wpłaty należności na niewłaściwy rachunek urząd skarbowy dokona przeksięgowania wpłaty na właściwy rachunek.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 6 lutego 2020 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp