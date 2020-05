Podatki 2020: Przedsiębiorcy apelują o konkretne zmiany w tarczy

Konfederacja Lewiatan zaapelowała do rządu o wprowadzenie 8 konkretnych zmian, które wzmocniłyby tarczą antykryzysową. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja postuluje m.in. przekazanie do swobodnej dyspozycji firm środków zablokowanych na rachunkach VAT, odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych oraz zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego.

„Za kilka dni skończy się działanie części instrumentów wsparcia. Przedsiębiorcy zostaną sami z narastającymi problemami, walcząc o każdy dzień utrzymania pracowników i swoich firm. Nikogo nie trzeba przekonywać, że sytuacja jest wyjątkowa. W kolejnych ustawach rząd wprowadza nowe obowiązki biurokratyczne, pomijając wdrożenie proponowanych przez nasze środowisko prostych, bezkosztowych rozwiązań, które – choć czasem wydają się porządkowe – okażą się zbawienne dla firm” – czytamy w apelu skierowanym do rządu.

Eksperci Konfederacji Lewiatan apelują o wdrożenie 8 konkretnych zmian, z których część dotyczy systemu podatkowego. Organizacja postuluje m.in. przekazanie do swobodnego dysponowania przez przedsiębiorcę środków zablokowanych obecnie na kontach VAT.

„Przedsiębiorcy, którzy nie mają możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT, mogą wystąpić do US o zgodę na ich przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Naczelnik US wydaje takie postanowienie w terminie 60 dni. Postulujemy skrócić ten termin do 3 dni. Pozwoli to szybko uwolnić pieniądze przedsiębiorców i poprawi ich płynność finansową” – tłumaczą eksperci Konfederacji Lewiatan.

Wśród propozycji podatkowych znalazły się także odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych, zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego oraz skrócenie terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Biznes chciałby również wprowadzenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zaliczek zadatków, które utracono w związku z pandemią koronawirusa.

Kolejne z postulatów zakładają zawieszenie zakazu handlu w niedziele, ograniczenie obowiązków administracyjnych, które nie są niezbędne, oraz wprowadzenie formy elektronicznej w sytuacji, gdy przepisy ustaw lub zapisy umów zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności.

