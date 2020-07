Podatki 2020: Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR

W życie weszło nowe rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zawiadomienie ZAW-NR odnosi się do sytuacji dokonania przelewu na rachunek, którego nie zawarto w oficjalnym wykazie podatników podatku VAT.

Wzór zawiadomienia ZAW-NR dotyczy zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Resort finansów wprowadził zmiany mające ułatwić składanie zawiadomienia i mogące mieć spory wpływ na podatników, którzy chcą dokonać zapłaty na rachunek spoza oficjalnego wykazu VAT, a równocześnie chcą ochronić się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Zgodnie z nowymi regulacjami, termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR wynosi 7 dni, podczas gdy wcześniej były to 3 dni. Zmieniono ponadto właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego powinno się złożyć to zawiadomienie – z właściwego dla sprzedawcy na właściwego dla płacącego daną należność.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 1188).

Rozporządzenie weszło w życie 4 lipca 2020 r.

Z rozporządzeniem i nowym wzorem ZAW-NR można się zapoznać tutaj.

mp