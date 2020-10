Podatki 2020: Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień bez podatku PIT

W przypadku nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciwko grypie nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej. Zaniechanie poboru PIT będzie dotyczyć okresu od marca 2020 r. do końca stanu epidemii koronawirusa.

Jak wskazują projektodawcy, obecne przepisy nakładają obowiązek zapłaty podatku PIT od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych od podmiotu, na którym nie ciąży obowiązek finansowania takiego świadczenia.

„Proponuje się zwolnienie – w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych – z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Wdrożenie tego rozwiązania powinno przynieść efekt w postaci większej liczby szczepień przeciw grypie, a co za tym idzie, mniejszej liczby zachorowań na tę chorobę w okresie walki z COVID-19” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zaniechanie będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych w okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie w Polsce stan epidemii w związku z COVID-19. Szacuje się, że zwolnienie może dotyczyć w praktyce ok. 2 mln podatników.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (z 13 października 2020 r.) w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp