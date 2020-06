Podatki 2020: Mniej zmian w CIT, ale niektóre z nich mogą być znaczące

W 2020 r. liczba zmian w podatku dochodowym CIT jest wyraźnie niższa względem poprzednich lat – oceniają eksperci firmy doradczej KPMG. Jak podkreślają jednak eksperci, niektóre z wdrażanych zmian mogą być w praktyce bardzo istotne dla prawie wszystkich podatników.

Z analizy przeprowadzonej przez KPMG wynika, że teoretycznie liczba zmian w CIT jest w bieżącym roku stosunkowo niewielka, wyraźnie niższa w porównaniu do lat 2018-2019. Część zmian podatkowych może mieć przy tym jednak duże znaczenie dla podatników.

– Niektóre z nich okazują się natomiast w praktyce bardzo istotne dla niemal wszystkich podatników i są elementem szerszych zmian systemowych. Należy zaliczyć do nich np. ulgę na złe długi, powracającą po kilku latach i w nowej odsłonie, a stanowiącą element bardzo istotnej nowelizacji przepisów administracyjnych zwalczających zatory płatnicze. Bezpieczeństwu obrotu i systemu podatkowego mają także w założeniu sprzyjać przepisy nakazujące (w celu rozpoznania kosztów) dokonywanie płatności na rachunek z tzw. „białej listy”, które natomiast zostaną zliberalizowane – np. płatność w split payment wyłączy dodatkowe obowiązki – komentuje ekspert KPMG, Wojciech Majkowski.

Jak tłumaczy Majkowski, jednocześnie do 2021 r. odroczone zostać mają przepisy ws. podatku u źródła, które budzą sporo kontrowersji. Ekspert zaznacza, że dodatkowy czas podatnicy mogą wykorzystać na to, by uzyskać urzędowe opinie nt. możliwości stosowania zwolnienia z podatku, i upewnić się, że płatności podlegające temu opodatkowaniu dokonywane są z uwzględnieniem już obowiązujących wymogów należytej staranności.

mp