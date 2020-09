Podatki 2020: Mija ważny termin ws. paliw opałowych

Od 1 września br. podmioty niezarejestrowane nie mogą już sprzedawać i nabywać paliw opałowych – przypomina Ministerstwo Finansów. Z końcem poprzedniego miesiąca minął okres przejściowy, a sprzedawcy i nabywcy muszą złożyć zgłoszenia rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by uzyskać status pośredniczącego podmiotu olejowego albo zużywającego podmiotu olejowego.

Jak wskazuje resort finansów, 31 sierpnia 2020 r. upłynął okres przejściowy dla podmiotów, które sprzedają paliwa opałowe i zużywają te paliwa do celów grzewczych. Oznacza to, że sprzedawcy i nabywcy muszą składać zgłoszenia rejestracyjne uproszczone AKC-RU, aby otrzymać potrzebny status pośredniczącego podmiotu olejowego (sprzedawcy) lub zużywającego podmiotu olejowego (nabywcy). Obowiązek rejestrowania odnosi się także do osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (np. samorządy).

Rejestracja na potrzeby obrotu/zużycia paliw opałowych jest możliwa: – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub portalu podatkowego (tylko osoby fizyczne); – w formie papierowej przez złożenie (osobiście lub pocztą) zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

„Prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu rejestracji, niezbędne jest ponowne dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego” – podkreśla Ministerstwo Finansów.

mp