Podatki 2020: MF szykuje kolejny pakiet zmian w podatkach

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Przyjęty już przez rząd projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnej klauzuli dotyczącej kosztów hipotetycznych odsetek oraz możliwości przesyłania za zgodą klienta paragonów fiskalnych w elektronicznej postaci. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie już 1 kwietnia 2020 r.

„Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a poprzez zmiany doprecyzowujące przepisy również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy” – czytamy w komunikacie rządowym.

Projekt przewiduje cały szereg zmian. Jeśli chodzi o podatki dochodowe, to przepisy mają zostać dostosowane do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. Lista planowanych zmian obejmuje też np. zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe oraz wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek.

W ustawie o podatku VAT wprowadzona zostanie z kolei możliwość przesyłania do klienta paragonów fiskalnych w formie elektronicznej (za zgodą klienta i w uzgodniony z nim sposób).

Nowelizacja będzie dotyczyć również Ordynacji podatkowej. Resort finansów zapowiada umożliwienie niestosowania przepisów ws. odpowiedzialności solidarnej w sytuacji, gdy podatnik dokonuje płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT. Nowela ma także wprowadzić możliwość korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism z wykorzystaniem tzw. usługi hybrydowej, której wdrożenie zakłada projekt nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Finansów – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 4 lutego 2020 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tu, a z załącznikiem do ustawy tutaj.

mp