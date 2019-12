Podatki 2020: Kontrowersje wokół wzoru nowego zawiadomienia ZAW-NR

Z początkiem 2020 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie dotyczące wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o VAT. Projekt rozporządzenia resortu finansów krytycznie oceniają przedsiębiorcy, którzy apelują o to, by wzór dostosowano do praktyki i realiów biznesowych.

W projekcie rozporządzenia określono wzór nowego zawiadomienia o zapłacie na konto spoza tzw. białej listy (ZAW-NR). Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, wzór ten nie jest dostosowany do realiów. Organizacja zwraca też uwagę na to, że projekt rozporządzenia nie został skierowany do konsultacji społecznych.

– Przedsiębiorcy widzą ogromną wartość w uszczelnianiu systemu podatkowego, gdyż dzięki temu procesowi możliwa jest uczciwa konkurencja. Ale działania uszczelniające nie mogą paraliżować funkcjonowania firm. Należy mieć bowiem na uwadze, że w początkowym okresie, kiedy wykaz nie działa jeszcze sprawnie – nie zawiera rachunków faktoringowych, masscollect, rachunków firm zagranicznych czy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, itp. – zgłoszeń podatników będzie wiele – komentuje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Wątpliwości budzi głównie treść projektowanego formularza ZAW-NR. Taki formularz ma być składany do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta, podczas gdy biznes apelował, by można było złożyć zawiadomienie do własnego urzędu (np. gdy przedsiębiorca nie posiada wiedzy o właściwości urzędu kontrahenta).

Ministerstwo Finansów wymaga też wskazywania kwoty dokonanej płatności. Eksperci oceniają, że w efekcie zawiadomienie będzie trzeba składać przy każdej płatności, a nie tylko w przypadku pierwszej płatności na dany rachunek kontrahenta, którego nie ma w wykazie. Kontrowersje budzi także propozycja wprowadzenia obowiązku złożenia takiego zawiadomienia w trakcie 3 dni od zlecenia płatności, co może być trudne np. w weekendy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 4 grudnia 2019 r.) Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Z projektem rozporządzenie można się zapoznać tu, a wzór ZAW-NR jest dostępny tutaj.

mp