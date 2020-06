Podatki 2020: E-papierosy bez akcyzy do końca września

Płyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie nie będą opodatkowane akcyzą w trakcie kolejnych trzech miesięcy – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru akcyzy będzie mieć zastosowanie w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Jak wskazano w projekcie, zaniechanie poboru podatku akcyzowego będzie dotyczyć podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem jest płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć okresu od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Do końca czerwca br. produkty te objęte są stawką akcyzy na poziomie 0 proc. Teraz w praktyce przez kolejne 3 miesiące będą one zwolnione z opodatkowania. Decyzja Ministerstwa Finansów jest efektem kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i licznymi utrudnieniami w dostosowaniu się do nowych regulacji.

„Występująca sytuacja kryzysowa wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 spowodowała liczne ograniczenia dla podmiotów dotyczące m.in. możliwości założenia składu podatkowego” – wskazują projektodawcy.

Zmiana ma kosztować budżet państwa ok. 170 mln zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 26 czerwca 2020 r.) Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

