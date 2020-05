Podatki 2020: Biznes liczy na szybkie uproszczenia w VAT

W czasie pandemii koronawirusa rząd powinien uwolnić płynność finansową przedsiębiorstw poprzez zmianę uciążliwych regulacji dotyczących podatku VAT – twierdzi Business Centre Club. Organizacja liczy na zmiany odnoszące się m.in. do zwrotów podatku, ulgi na złe długi czy mechanizmu split payment.

Do tej pory rząd nie zdecydował się na żadne większe zmiany w zakresie systemu VAT. Biznes zwraca uwagę głównie na regulacje wprowadzone w trakcie ostatnich lat. Chodzi przede wszystkim o mechanizm split payment, przetrzymywanie zwrotów podatku oraz problematyczną ulgę na złe długi. Eksperci podkreślają, że już te kwestie negatywnie wpłynęły na płynność finansową wielu przedsiębiorstw w Polsce.

– Co z tego, że przedsiębiorca wykonał usługę (sprzedał towar) za 100 000 zł netto, jeśli nie otrzymał za tę transakcję zapłaty? Przedsiębiorca i tak poniesie finansowe obciążenie w postaci: 23 000 zł VAT (nie licząc podatku dochodowego) bez otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Mechanizmy ulgi na złe długi zadziałają dopiero po 90 dniach od upływu terminu płatności (postulowano znaczące skrócenie tego terminu, np. do 14 dni), środki finansowe zgromadzone na rachunku VAT są możliwe do wykorzystania tylko w ograniczonym zakresie, np. nie można za nie płacić pensji pracownikom – mówi ekspert BCC, Michał Borowski.

Ekspert zwraca przy tym uwagę na to, że np. metoda kasowa rozliczania podatku VAT, która byłaby korzystna dla ogółu podatników, jest obecnie dostępna wyłącznie dla najmniejszych firm o obrotach do 1,2 mln euro rocznie. Zdaniem Borowskiego, system podatku VAT w aktualnym kształcie stanowi w praktyce poważne obciążenie płynnościowe, które dodatkowo osłabia przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu.

