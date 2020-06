Podatki 2020: Będzie więcej czasu na zaliczki PIT

W życie weszło nowe rozporządzenie ws. przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na kolejne przedłużenie terminów dotyczących zaliczek podatku od wynagrodzeń za marzec i kwiecień br.

W reakcji na kryzys związany z koronawirusem resort finansów postanowił kolejny raz przedłużyć terminy na przekazanie zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Zmiana będzie dotyczyć też zaliczek i podatku pobranych w maju.

– Wiemy, że przedsiębiorcy wciąż potrzebują naszego wsparcia, a kumulacja płatności w czerwcu negatywnie odbiłaby się na ich sytuacji finansowej. Dlatego postanowiliśmy rozłożyć płatności do końca roku – wyjaśnia szef resortu finansów, Tadeusz Kościński.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 czerwca br., poszczególne terminy zostały wydłużone. W konkretnych przypadkach zaliczki i podatek pobrane: w marcu – podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.; w kwietniu – podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.; w maju – podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

– Dzięki naszemu rozwiązaniu w kieszeniach przedsiębiorców zostanie w maju ok. 5 mld zł, które poprawią ich płynność finansową, a dzięki temu również bezpieczeństwo zatrudnianych przez nich pracowników – przekonuje wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 972).

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2020 r.

