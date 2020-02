Podatki 2020: Będą zmiany ws. wykazu podatników VAT oraz sankcji

Ministerstwo Finansów zamierza znowelizować regulacje dotyczące płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników podatku VAT oraz związanych z tym sankcji i solidarnej odpowiedzialności. W praktyce rozszerzona zostanie lista wyjątków, gdy wyłączone jest stosowanie przepisów mogących przynieść negatywne konsekwencje dla podatników.

„Proponowane zmiany w ustawach o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej mają charakter pozytywnej dla podatników zmiany mającej na celu umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt, który trafił już do Sejmu, zakłada, że przepisy nie będą stosowane względem zapłaty na rachunki (niezamieszczone w wykazie podatników VAT): – służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne); – wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT (działalność faktoringowa); – niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w tych przypadkach funkcjonować będzie wyłączenie stosowania sankcji w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT względem podatników, którzy dokonali zapłaty należności na takie rachunki.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 6 lutego 2020 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp