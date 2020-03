Podatki 2020: Będą nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego

W resorcie finansów trwają wstępne prace nad uporządkowaniem prawnym kwestii związanych z najmem krótkoterminowym. W założeniu nowe regulacje mają pozwolić na poprawę bezpieczeństwa turystów oraz ułatwić ewidencję podatkową.

Zmiany w polskim prawie mają być odpowiedzią na zjawisko kupowania mieszkań/domów z myślą o wynajmie, ale nie w ramach działalności gospodarczej. W części przypadków wynajem krótkoterminowy nie jest rozliczany z fiskusem.

– Ministerstwo Finansów prowadzi prace koncepcyjne nad pewnym uporządkowaniem najmu krótkoterminowego. Chodzi oczywiście o uczciwą konkurencję w stosunku do obiektów noclegowych, do hoteli, które wynajmują pokoje konsumentom – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes wiceminister rozwoju ds. turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

Problemy tego typu dotyczą przede wszystkim miejscowości turystycznych. W założeniu nowe regulacje nie mają ograniczać możliwości najmu krótkoterminowego, ale uporządkować te kwestie pod względem prawnym. Konkretne projekty zmian w prawie mają być gotowe jeszcze w 2020 r.

Już teraz resort rozwoju planuje uruchomienie projektu „Otwarte dane plus”, który zostanie uruchomiony do końca I kwartału 2021 r. Do nowej bazy danych samorządy będą zgłaszać wszystkie nieruchomości, które są lub będą wynajmowane.

– Ministerstwo Rozwoju jest beneficjentem projektu „Otwarte dane plus”. W jego ramach będzie tworzona elektroniczna baza wszystkich obiektów noclegowych w Polsce. Dzięki niej każdy obiekt noclegowy będzie łatwy do zidentyfikowania i do sprawdzenia. To zapewni nie tylko bezpieczeństwo wyjazdów turystycznych, ale także umożliwi prowadzenie ewidencji związanej ze sprawami podatkowymi – dodaje Gut-Mostowy.

