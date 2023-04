Podatek VAT: Podstawa opodatkowania

W celu prawidłowego ustalenia wysokości podatku należy zdefiniować dwie wartości - to stawka podatku oraz podstawa opodatkowania. A w przypadku podatku VAT podstawa opodatkowania została określona bardzo szeroko.

Jak bowiem wynika z treści art. 29a ust. 1 ustawy VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Przykładowo podstawą opodatkowania VAT dla transakcji wniesienia składników majątku rzeczowego (aport) do spółki będzie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesiony aport, pomniejszona o kwotę podatku VAT (Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 13.02.2023 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.584.2022.1.MB).

Natomiast w art. 29a ust. 6 ww. ustawy doprecyzowano, że podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Równocześnie w art. 29a ust. 7 ustawy VAT ustawodawca wskazał, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje przykładowo kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym. Podatnik musi jednak przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę tych kosztów (patrz wyrok NSA z dnia 28.04.2017r I FSK 1605/15).

Marcin Sądej

Hasła tematyczne: podstawa opodatkowania