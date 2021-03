Podatek VAT a WNT. Co zmienia marcowy wyrok TS UE?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podważył zasadność przepisu ustawy o VAT, który uzależnia prawo do ujęcia podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w tym samym okresie od wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy, licząc od powstania obowiązku podatkowego. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że marcowy wyrok jest korzystny dla podatników i daje im możliwość odzyskania odsetek.

W wyroku z 17 marca 2021 r. TS UE odniósł się do kwestii zgodności krajowych przepisów z unijną dyrektywą w zakresie, w jakim polskie prawo nakazuje ujmowanie podatku VAT należnego z tytułu WNT w okresie wcześniejszym niż podatku naliczonego, co wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Jak podkreślają eksperci Grant Thornton, wyrok jest korzystny dla podatników, bo w praktyce podważa zasadność funkcjonowania uciążliwego przepisu ustawy o VAT. Jednocześnie TS UE otworzył przed podatnikami drogę do ubiegania się o zwrot odsetek od zaległości podatkowych, które są związane z takim ujęciem transakcji w ich podatkowych rozliczeniach.

„Podatnicy, którzy ponieśli ciężar finansowy związany z koniecznością wykazania podatku należnego we wcześniejszym okresie niż podatku naliczonego (płacili odsetki od zaległości), mogą uzyskać zwrot tych odsetek. Dotyczy to zarówno podatników, w stosunku do których została wydana ostateczna decyzja – ci podatnicy powinni w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TS UE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Także podatnicy, którzy stosując się do obowiązujących przepisów rozdzielali swój podatek należny od naliczonego z tytułu dokonanych WNT i w związku z tym ponosili ciężar odsetek za zwłokę – mogą je odzyskać” – wskazują eksperci Grant Thornton.

