Podatek przychodowy dla dużych firm zamiast wyższej składki zdrowotnej?

Planowane w tzw. Polskim Ładzie radykalne podwyższenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to działanie antyrozwojowe, które szczególnie mocno uderzy w mały biznes – alarmują Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Organizacje proponują alternatywę w postaci minimalnego podatku CIT dla dużych firm, liczonego od przychodów.

We wspólnym oświadczeniu ZPP i PTG pozytywnie oceniają planowane zmiany dotyczące podniesienia od 2022 r. kwoty wolnej i drugiego progu podatkowego w podatku PIT. Jednocześnie organizacje krytycznie podchodzą do zapowiedzi zmian wyraźnie zwiększających obciążenia składkami zdrowotnymi. Ta zmiana ma szczególnie mocno uderzyć w mały biznes, co z kolei – według ZPP i PTG – będzie działaniem antyrozwojowym.

„Proponujemy alternatywne źródło sfinansowania reformy – wprowadzenie minimalnej wysokości podatku CIT dla dużych firm, liczonej od przychodu. Większość dużych podatników w Polsce nie płaci ani złotówki podatku CIT. Inne niekiedy płacą podatek w niższej wysokości niż kwoty uzyskanej pomocy publicznej. To sytuacja niemożliwa do zaakceptowania – polskie państwo musi zacząć skutecznie egzekwować zobowiązania podatkowe od międzynarodowych korporacji korzystających ze schematów optymalizacyjnych” – twierdzą ZPP i PTG.

Zdaniem obu organizacji, Polski Ład nie powinien uderzać w polski, najmniejszy biznes, a koszty związane ze zmniejszeniem klina podatkowego dla części pracowników powinny zostać zrekompensowane sprawiedliwymi zasadami opodatkowania dla międzynarodowych koncernów.

mp