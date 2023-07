Podatek PCC z nowym zwolnieniem. Część podatników zapłaci jednak więcej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przewidującą m.in. zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Pakiet zmian zakłada zniesienie 2 proc. PCC względem kupna pierwszego mieszkania na rynku wtórnym. Z kolei na początku 2024 r. w życie wejdzie podatek w wysokości 6 proc. od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania lub udziałów w tych lokalach.

Kluczową zmianą będzie zwolnienie z PCC w sytuacji zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym, co ma dać podatnikowi oszczędności na poziomie nawet kilkunastu tysięcy złotych. Regulacje znoszące 2 proc. PCC zaczną obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Kolejna ważna zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Wtedy to wprowadzona zostanie 6 proc. stawka PCC w odniesieniu do zakupu szóstego i kolejnego mieszkania.

Do ustawy o podatku PCC dodany zostanie art. 7a, zgodnie z którym „w przypadku, gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6 proc.”.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 24 lipca br,

Większość nowych przepisów dotyczących PCC wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

