Podatek od podziemnych miejsc garażowych budzi wątpliwości

Podatek od nieruchomości wciąż budzi duże wątpliwości w odniesieniu do garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych – informuje rzecznik praw obywatelskich. Do biura RPO od dłuższego czasu napływają skargi od obywateli, którzy zwracają uwagę na brak jednolitej stawki podatku. W praktyce danina zależy od tego, czy w danym przypadku chodzi o odrębną własność czy też o tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.

Wątpliwości dotyczą odmiennych stawek podatku od nieruchomości względem podziemnych stanowisk garażowych z uwagi na wyodrębnienie pod względem prawnym. Jeśli taki garaż stanowi odrębną nieruchomość i ma odrębną księgę wieczystą, to wtedy obowiązuje wyższa stawka podatku. W lepszej sytuacji znajdują się z kolei podatnicy, którzy mają jedną księgę wieczystą na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku. Podatnicy twierdzą w skargach, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości podatkowej.

Odmienne stawki są usankcjonowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jak potwierdził bowiem w uchwale NSA, garaż stanowiący odrębną własność podlega innemu (wyższemu) opodatkowaniu.

„Cały problem był już sygnalizowany Ministerstwu Finansów za poprzedniej kadencji RPO. Wówczas resort wyszczególnił listę przeszkód wobec jednolitej stawki dla garaży. Sugerował, że problem mógłby zostać rozwiązany w kontekście uprawnień gmin w zakresie ustalania stawek podatkowych w ramach ich autonomii. MF podawało też, że z uwagi szeroki wydźwięk społeczny sprawy, w przypadku prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kwestia ta zostanie ponownie przeanalizowana we współpracy ze stroną samorządową” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPO.

Rzecznik skierował w tej sprawie pismo do resortu finansów z prośbą o zajęcie stanowiska i wskazanie, czy rozważane są zmiany prawne i wprowadzenie jednolitej stawki.

mp