Podatek minimalny coraz bliżej

Od początku 2024 r. niektórzy podatnicy będą musieli liczyć się z nowymi obowiązkami dotyczącymi podatku minimalnego, czyli kolejnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym CIT. Termin pierwszej zapłaty tzw. podatku od spółek przypadnie na 2025 r. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, przedsiębiorcy już teraz powinni odpowiednio przygotować się do zmian.

Podatek ma objąć podmioty niewykazujące dochodu albo wykazujące go na minimalnym poziomie (bez uzasadnionej przyczyny). Jak wskazują eksperci Grant Thornton, nowa danina może w praktyce dotyczyć większości spółek, które raportują straty z działalności operacyjnej. Zgodnie z obecnymi regulacjami, pierwsze rozliczenie podatku minimalnego ma przypaść na 2025 r.

„Wprowadzanie tego typu danin jest najczęściej motywowane potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego i powstrzymaniem praktyk optymalizacyjnych. Podobnie potrzebę wprowadzenia nowej formy opodatkowania podatkiem CIT uzasadnia polski ustawodawca. Celem minimalnego podatku dochodowego ma być bowiem ograniczenie sytuacji, w której duże spółki, pomimo osiągania znacznych obrotów, raportują stale niski dochód albo stratę” – wskazuje Grant Thornton.

Nowy podatek wprowadzono do ustawy o podatku CIT już 1 stycznia 2022 r., ale z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą zdecydowano się na zawieszenie obowiązywania przepisów do końca 2023 r.

Pewien wyjątek odnosi się do podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy. Jeżeli bowiem rok podatkowy zaczyna się przed 1 stycznia 2024 r. i zakończy się po 31 grudnia 2023 r., to nowe regulacje będą zawieszone jeszcze do zakończenia roku podatkowego.

„Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 roku. Niewątpliwie przedsiębiorcy powinni przygotować się na nową formę opodatkowania CIT już wcześniej. Należy zwrócić uwagę, że omawiane regulacje wprowadzają m.in. odrębny sposób liczenia straty, przewidują szereg nieznanych wcześniej wyłączeń dla różnych grup podatników, jak również wymagają specyficznego ustalenia podstawy opodatkowania. Oznacza to nie tylko konieczność wcześniejszej analizy przepisów pod kątem obowiązku podlegania pod podatek minimalny, ale również potrzebę opracowania narzędzi pomocnych w późniejszej kalkulacji podatku” – oceniają eksperci Grant Thornton.

mp