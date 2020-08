Podatek liniowy czy rozliczenie na zasadach ogólnych - co wybrać?

Wielu młodych przedsiębiorców, którzy dopiero rozkręcają swoją firmę, zastanawia się nad tym, na jakich zasadach korzystniej będzie rozliczać podatek dochodowy. Czy istnieje jedna, uniwersalna odpowiedź na to pytanie?

Stawki opodatkowania

Decydując się na konkretną formę opodatkowania, trzeba pamiętać o różnicach, które wynikają ze stawek podatku. W teorii bardziej opłaca się opodatkowanie na zasadach ogólnych, jednak tylko do pewnego momentu. Ten moment to przekroczenie rocznego dochodu w wysokości 85 528 złotych.

Daje to kwotę zbliżoną do siedmiu tysięcy złotych na miesiąc. O ile w początkowym etapie działalności lub dla mikro przedsiębiorstwa, taki przychód może utrzymywać się przez długi czas, o tyle dla większych firm jest on co najwyżej pewnym etapem.

Ważną kwestią jest to, co się dzieje, gdy tę kwotę przekroczymy. W takiej sytuacji, w rozliczeniu na zasadach ogólnych, przedsiębiorca nagle wpada w wysoki, 32% próg podatkowy. Wychodząc z założenia, że firma wygenerowała 90 tysięcy złotych zysku rocznie, czyli przekroczyła próg podatkowy tylko o pięć tysięcy złotych, różnica między kwotą 85 528 PLN a naszym dochodem jest rozliczana według 32% opodatkowania. Do pewnego momentu nie jest to dużym problemem, jednak na pewnym etapie istnienia firmy, lepszym wyborem będzie podatek liniowy.

Ten - jak sama nazwa wskazuje - ma stałą wartość, która w Polsce wynosi 19%. Warto podkreślić, że stawka ta utrzymuje się bez względu na roczny dochód. Reguluje to artykuł 30 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli przedsiębiorca przymierza się do wprowadzenia opodatkowania liniowego, to zdaniem wielu ekspertów, powinien wcześniej dysponować możliwie jak największą pewnością, że zysk przekroczy 100 tys. PLN. W każdej innej sytuacji kwota, która powędruje na konto fiskusa, jest wyższa, niż miałoby to miejsce w rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Wychodząc z założenia, że w ciągu roku wypracuje się 60 tysięcy złotych dochodu, to rozliczanie poprzez podatek liniowy uszczupli stan konta o 11 400 PLN, a na zasadach ogólnych przelejemy do kieszeni fiskusa 10 800 złotych. Nie są to duże różnice, ale warto mieć je na uwadze.

Ustawodawca nie ułatwia wyboru

Na podstawie polskiego prawodawstwa można wysnuć domniemanie, iż preferowanym sposobem rozliczania są zasady ogólne. Do takich wniosków można dojść po lekturze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która reguluje i wprowadza na tym polu pewne obostrzenia.

O ile osoba, która po prostu otwiera firmę, ma pełną swobodę w kwestii wyboru metody rozliczeń z fiskusem, tak, nie zawsze jest to oczywiste. Jeśli nowo założone przedsiębiorstwo zamierza świadczyć te same usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które do tej pory odbywały się na zasadzie umowy o pracę, to w tym roku nie wolno przejść na podatek liniowy.

Reguluje to Artykuł 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na szczęście, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby w kolejnym roku rozliczeniowym mieć pełną dowolność w wyborze metody rozliczania. Mimo wszystko można pokusić się o stwierdzenie, że w tej kwestii ustawodawca nie ułatwia przedsiębiorcom funkcjonowania na rynku.

Rozliczanie i obowiązki przedsiębiorcy na zasadach ogólnych

Różnice między tymi dwoma metodami rozliczania się ze skarbówką wybiegają daleko poza kwotę opodatkowania. Należy pamiętać o tym, że osoby prowadzące biznes według tych zasad, muszą zsumować uzyskiwane przez siebie przychody. Wliczamy więc do nich na przykład posiadane umowy zlecenie.

Firma jest też zobligowana do prowadzenia PKPiR, czyli Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, tak zwanej uproszczonej księgowości. Ważna kwota, jaką warto zapamiętać, to próg 2 milionów euro netto. Jeśli działalność rozwinie się w dobrym kierunku, to po przekroczeniu tej kwoty firma musi wprowadzić księgi rachunkowe. Biznesy prowadzone na zasadach ogólnych, które odliczają koszta - na przykład „kilometrówek” - muszą wykazać się też odpowiednimi dokumentami ewidencyjnymi. Należy też potrafić wymienić wszystkie środki trwałe i niematerialne, jakie posiadają firmy. Można też rozliczać się wspólnie - na przykład ze współmałżonkiem.

Dla wielu osób problematyczne może być to, że podatek opłacany jest w cyklu miesięcznym, a nie rocznym. Firma zobligowana jest wpłacać comiesięczne (lub cokwartalne) zaliczki na poczet podatku, jaki trzeba wpłacić na konto Urzędu Skarbowego.

Rozliczanie i obowiązki firmy, jakie wymusza podatek liniowy

Ta forma opodatkowania na pewno może uchodzić za prostszą i bardziej przyjazną dla firm. Bez względu na kwotę uzyskanego dochodu musimy oddać państwu 19% naszego dochodu wygenerowanego w cyklu rocznym. Nie zachodzi ryzyko dopłaty, jaką w niektórych sytuacjach mogą wymuszać ogólne zasady podatkowe.

Skarbówka zezwala na odliczenie kosztów, w które można też wpisać składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo dopuszcza możliwość pomniejszenia kwoty należnej o 7,75%. W tym modelu działalności nie można jednak rozliczać się wspólnie - na przykład z mężem lub żoną.

Przedsiębiorca traci też dostęp do wielu ulg, pośród których jedną z najbardziej odczuwalnych może być ulga na dzieci. Można też zapomnieć o uldze na internet czy rehabilitacyjnej. Firma może odliczyć tylko stratę na poczet działalności z lat, za które składki zostały już opłacone.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie podatku liniowego - tak samo, jak ci, którzy korzystają z zasad ogólnych - rozliczają się w cyklu miesięcznym lub kwartalnym.

Różne formy opodatkowania, różne dylematy

Są to tylko dwie formy opodatkowania, jakie funkcjonują w Polsce. Można skorzystać jeszcze z innych metod, jednak często są one o wiele bardziej skomplikowane. Można wyjść z założenia, że podatek liniowy i zasady ogólne są w Polsce najczęściej wybieranymi sposobami na prowadzenie biznesu.

Ostateczna decyzja powinna zostać poprzedzona głęboką analizą, a także konsultacją z osobami, które mają w tej materii możliwie jak największe doświadczenie. Zanim zdecydujemy się założyć działalność, warto skorzystać z największej bazy firm w Polsce - ALEO.com - i odnaleźć zaufanego radcę lub księgową, która opowie nam o praktycznej stronie rozliczeń.