Podatek Belki z kwotą wolną od opodatkowania?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, w którym zaproponowano wprowadzenie kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Zgłoszony przez posłów Konfederacji projekt zakłada ustalenie kwoty wolnej w wysokości 100 tys. zł. W efekcie podatnicy mieliby osiągnąć łączne korzyści na poziomie ok. 3-4 mld zł rocznie.

Projektodawcy przekonują, że wprowadzenie kwoty wolnej w zakresie podatku od zysków kapitałowych jest szczególnie istotne, bo obecnie Polska ma problemy zarówno z niskim wskaźnikiem inwestycji w relacji do PKB, jak i nadal stosunkowo wysoką inflacją.

W projekcie przewidziano wprowadzenie kwoty wolnej w podatku Belki na poziomie do 100 tys. zł, co miałoby pozytywnie wpłynąć na skłonności do długoterminowego oszczędzania. W praktyce nowelizacja skutkowałaby zwolnieniem z opodatkowania dochodów z obligacji Skarbu Państwa i wkładów oszczędnościowych do łącznej wysokości 100 tys. zł.

„Tak wysoka kwota wolna oznacza de facto likwidację tego podatku dla większości oszczędzających Polaków. Nie będą oni składali żadnych zeznań podatkowych, a płatnicy nie będą pobierali żadnego podatku. Z tego względu projekt przewiduje ograniczony pobór tego podatku przez płatników, zamiast rozwiązania, w którym jest on pobierany na bieżąco przez płatnika, a podatnik występuje po zakończeniu roku podatkowego o zwrot nadpłaty” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Szacuje się, że zmiany kosztowałyby budżet państwa ok. 3-4 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje – zgłoszony przez klub parlamentarny Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt trafił do Sejmu 29 sierpnia 2024 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp