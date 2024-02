Podatek Belki może zostać zmodyfikowany

W resorcie finansów trwają obecnie prace nad koncepcją zmian dotyczących opodatkowania zysków kapitałowych. W odpowiedzi na pytania rzecznika praw obywatelskich resort wskazał, że rozważane są preferencje podatkowe, które byłyby ograniczone do oszczędności lub inwestycji kapitałowych na poziomie do 100 tys. zł. Modyfikacje miałyby docelowo zwiększyć skłonność obywateli do oszczędzania.

Na początku 2024 r. RPO skierował do Ministerstwa Finansów prośbę o stanowisko dotyczące ewentualnych zmian w tzw. podatku Belki. Wcześniej na daninę skarżyli się obywatele, którzy wskazują, że podatek ma negatywny wpływ na możliwości oszczędzania i gromadzenia kapitału, tym bardziej w kontekście wysokiej inflacji.

W odpowiedzi z początku lutego br. resort poinformował, że prowadzi prace nad ograniczeniem opodatkowania zysków kapitałowych. Rozważane przez rząd koncepcje dotyczą preferencji podatkowych, które mają zwiększyć skłonność obywateli do oszczędzania i inwestowania. W ramach ulgi ograniczone zostać miałoby opodatkowanie zysków kapitałowych. Resort zakłada przy tym ograniczenie preferencji do oszczędności lub inwestycji kapitałowych o wartości do 100 tys. zł.

„Działania Ministerstwa Finansów są prowadzone w kierunku wypracowania takich rozwiązań, które z jednej strony będą zapewniały korzyść podatnikom (z zachowaniem zasady równości podmiotów w prawie), a z drugiej nie będą powodowały nadmiernej komplikacji rozliczeń podatkowych” – czytamy w odpowiedzi resortu.

mp