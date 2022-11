Podatek Belki do zmiany?

Przepisy dotyczące tzw. podatku Belki być może zostaną zmienione. Jak wynika z niedawnych doniesień medialnych, rząd rozważa modyfikacje polegające na podwyższeniu stawki daniny do 20 proc., ale przy jednoczesnym wprowadzeniu kwoty wolnej od opodatkowania na poziomie do 10 tys. zł. Eksperci wskazują, że w obecnej sytuacji podatek Belki ma charakter podatku od strat, a nie od zysków.

Podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w 2002 r. i dotyczy inwestycji giełdowych i w funduszach, a także lokat bankowych czy dywidend. Stawka wynosi 19 proc. W ostatnich miesiącach, gdy oprocentowanie lokat stało się coraz mniej korzystne, pojawiły się apele o likwidację podatku Belki.

Jak wynika z ostatnich doniesień medialnych, rząd raczej nie zdecyduje się na zniesienie daniny, ale możliwe są jej modyfikacje. Rozważane ma być np. podniesienie stawki podatku do 20 proc. i jednoczesne wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 10 tys. zł. Takie rozwiązanie miałoby być korzystne dla osób o stosunkowo niewielkich oszczędnościach, a mniej pozytywne dla zamożniejszych inwestorów.

– Podatek Belki to podatek od zysków kapitałowych. Pytanie, czy w obecnej sytuacji mamy do czynienia z zyskami kapitałowymi u przeciętnego Kowalskiego czy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W tej chwili mamy do czynienia tak naprawdę z podatkiem od straty i my od tej straty odprowadzamy jeszcze daninę do państwa. Pytanie, czy to ma w ogóle rację bytu. Te próby modyfikacji, które proponuje nam rząd, na pewno idą w dobrą stronę, bo to doprowadzi do pewnej normalizacji sytuacji, przynajmniej dla mniejszych przedsiębiorców. Natomiast w obecnej sytuacji jakiekolwiek obciążenia są dyskusyjne, szczególnie w obszarze rynku kapitałowego, bo nasz rynek nie jest w najlepszej kondycji – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Jarosław Klepacki z Uniwersytetu Warszawskiego.

mp