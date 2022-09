Podatek Belki - czy zostanie zwiększony?

Podatek Belki to potoczna nazwa, którą określa się podatek od zysków kapitałowych. Musi zapłacić go ten, kto decyduje się wypłacić zysk z wypracowanych oszczędności, czyli korzystnie sprzedaje akcje lub fundusze, ale także likwiduje lokatę czy tylko obserwuje kapitalizację odsetek na koncie oszczędnościowym. Sprawdź, czy istnieją sytuacje, w których danina nie obowiązuje, czy w przypadku podatku Belki zachodzi konieczność rozliczenia go z urzędem skarbowym oraz jakie są najbliższe perspektywy na jego zmianę.

1. Podatek Belki - czym jest?

2. Podatek od zysków kapitałowych - stawki

3. Czy podatek Belki zostanie zwiększony?

4. Podatek Belki a Ministerstwo Finansów

Podatek Belki - czym jest?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, podatek Belki to nic innego jak podatek od zysków kapitałowych. Czasami określa się go także mianem podatku od oszczędności. Został wprowadzony w 2002 roku z inicjatywy ówczesnego ministra finansów, od którego nazwiska zyskał zresztą swą potoczną nazwę, jako recepta na spowolnienie gospodarcze i sposób uzyskania dodatkowych środków w budżecie państwa. Z założenia miał mieć charakter tymczasowy, jednak przetrwał 20 lat. Nic dziwnego: rocznie do budżetu państwa trafia z tego tytułu średnio 2 mld zł.

Przedmiotem opodatkowania są:

zyski ze środków zgromadzonych w ramach depozytów bankowych: na lokatach i kontach oszczędnościowych,

papiery wartościowe, na przykład obligacje,

przychody uzyskane dzięki sprzedaży akcji,

przychody z tytułu wypłaconej dywidendy,

przychody związane z funduszami inwestycyjnymi,

przychody związane ze zbyciem pochodnych instrumentów finansowych.

Podatek Belki płaci się wyłącznie od zysków, a nie od całości zgromadzonych kapitałów pieniężnych.

Podatek od zysków kapitałowych - stawki

Początkowo stawka podatku Belki została ustalona na 20%, zaś w 2004 roku zmniejszono go do 19%. Od tego momentu jego wartość nie uległa zmianie.

Między innymi to właśnie wysokość podatku leży u podstaw coraz częściej pojawiających się dyskusji na temat modyfikacji samej daniny. Samo Ministerstwo Finansów jest przekonane, że taka wysokość stawki podatku należy do najniższych w Europie, dlatego w grę wchodzi raczej opcja zwiększenia niż zmniejszenia lub likwidacji podatku, ale to nie do końca prawda.

Owszem stawka nie jest wysoka, gdy porównamy perspektywę zysków giełdowych, jednak nieco inaczej prezentują się te proporcje przy odsetkach bankowych. Tu polskie podatki są jednymi z najwyższych w Europie.

Czy podatek Belki zostanie zwiększony?

Właściwie można powiedzieć, że ilu ekspertów i ile ugrupowań politycznych, tyle stanowisk co do przyszłości podatku Belki. Część postuluje jego całkowite zniesienie, inni wskazują jedynie na możliwość lekkiej modyfikacji, a z kolei inni prorokują podwyższenie stawki. Nic więc nie jest jednoznaczne. Skąd tak duża rozbieżność opinii?

Postulat zniesienia lub radykalnego obniżenia stawki podatku zgłosiły swego czasu zgodnie PSL, Polska 2050 i Konfederacja. Z propozycją zgodziło się bardzo wielu ekonomistów. Jak podkreślał swego czasu Prezes Izby Domów Maklerskich, Waldemar Markiewicz, jednym z najskuteczniejszych narzędzi w ramach strategii rozwoju rynku kapitałowego są zachęty podatkowe do inwestowania. Jego zdaniem błędne jest więc takie samo opodatkowanie zysków z inwestycji giełdowych, związanych z ryzykiem powstania nagłych zmian i strat, jak przychodów z bezpiecznych lokat bankowych. Jego zdaniem korzystne byłyby więc preferencje dotyczące opodatkowania dochodów z giełdy.

Zastępca przewodniczącego KNF, Rafał Mikusiński uważa, że inny powinien być podatek w przypadku inwestycji trwających długoterminowo. Z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys uważa, że podatek od zysków kapitałowych ma swoje uzasadnienie.

Podatek Belki a Ministerstwo Finansów

A co powiedziała na ten temat Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka Ministra Finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego? Nadal podtrzymuje, że stawka podatku od zysków kapitałowych jest jedną z najniższych i uważa, że powinno rozpocząć się dyskusję na temat podatku progresywnego.

W ostatnich miesiącach wiele kroków sugeruje, że podatek Belki ma stać się kolejnym politycznym narzędziem do walki z inflacją. Zapowiedzi rządzących sugerują, że ich zdaniem nie powinno być tak, że taką samą pod względem procentowym daninę płaci osoba odkładająca na koncie oszczędnościowym kilka tysięcy złotych i osoba inwestująca poważne kwoty na giełdzie. Mocno kłóci się to zatem z przytoczonym wyżej stanowiskiem Waldemara Markiewicza, który raczej zachęcałby nowelizacją przepisów podatkowych do śmiałego inwestowania.

Jednocześnie pełnomocniczka Ministra zdecydowanie odrzuca perspektywę likwidacji podatku w kontekście lokat i kont oszczędnościowych. Spodziewać możemy się raczej jego wzrostu, w postaci progresywnego podatku.