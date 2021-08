Płaca minimalna w 2022 r. Biznes liczy na wzrost tylko o minimum ustawowe

W 2022 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć do 3000 zł, podczas gdy minimalna stawka godzinowa zostanie podwyższona do 19,6 zł – wynika z rządowego projektu rozporządzenia w tej sprawie. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w obecnej sytuacji stawki minimalne powinny być podwyższone wyłącznie o wskaźnik wynikający z ustawy.

Zgodnie z ustawowymi algorytmami, w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne powinno wzrosnąć do co najmniej 2 984,60 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa musiałaby wynieść nie mniej niż 19,5 zł. W praktyce jednak rząd zamierza obie stawki zwiększyć w nieco większym stopniu (odpowiednio do 3000 zł oraz 19,6 zł).

„Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w oparciu o wartości wynikające z ustawowego algorytmu, byłoby kompromisowym rozwiązaniem w obecnej sytuacji gospodarczej, szczególnie wziąwszy pod uwagę perturbacje gospodarcze związane z COVID-19 i w dalszym ciągu niepewną sytuację epidemiczną. Wprawdzie pojawienie się szczepionek zredukowało ryzyko daleko idących restrykcji związanych z ewentualną czwartą falą pandemii, jednak przedsiębiorcy nie mogą wykluczyć scenariusza, w którym późną zimą i wiosną 2022 roku będą musieli prowadzić działalność w ograniczonym zakresie” – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak podkreśla ZPP, ograniczona do minium podwyżka stawek byłaby korzystna dla najmniejszych podmiotów, które często poniosły największe straty w czasie pandemii koronawirusa. Organizacja apeluje również o całkowite zniesienie wynagrodzenia minimalnego w mikrofirmach oraz powszechne obniżenie klina podatkowego dla pracowników.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 16 lipca 2021 r.) Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp