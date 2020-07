Płaca minimalna w 2021 r. – rząd przychyla się do propozycji związkowców

Rząd przyjął we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć z 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosłaby z 17 do 18,3 zł brutto. Rządowa propozycja jest zgodna z wcześniejszymi postulatami NSZZ „Solidarność”. Środowisko pracodawców chciałoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.

„Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2600 zł). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.” – wskazuje rząd.

Do końca lipca br. propozycje zostaną oficjalnie przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni będą mieć 10 dni na negocjacje w tej sprawie. Zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stawki są zgodne z wcześniejszymi postulatami związkowców z NSZZ „Solidarność”.

Pracodawcy chcą z kolei utrzymania w 2021 r. płacy minimalnej na obecnym poziomie. Jak oceniają Pracodawcy RP, poziom 2600 zł byłby bezpieczny pod względem utrzymania miejsc pracy i szybkiego wychodzenia z kryzysu. Organizacja zaznacza, że nawet przy zamrożeniu płacy minimalnej jej relacja do średniej płacy pozostanie na poziomie bliskim 50 proc., a w relacji do mediany będzie to ok. 56-58 proc.

„Musimy mieć na uwadze, że w kryzysie najbardziej dotknięte zostały mikro- i małe firmy. Dla nich poziom płacy minimalnej jest poważnym ograniczeniem w elastycznym dostosowaniu się do sytuacji kryzysowej. Wiele firm z tego powodu musiało się zdecydować na zwolnienia. Dalsze gwałtowne podnoszenie płacy minimalnej pogłębi ten proces” – wskazują eksperci Pracodawców RP.

mp