Płaca minimalna na nowych zasadach? Pracodawcy liczą na korzystne zmiany

W rządzie trwają prace nad projektem nowej ustawy dotyczącej ustalania wynagrodzenia minimalnego. Środowisko pracodawców liczy, że w ramach zmian wprowadzony zostanie nowy sposób ustalania płacy minimalnej. Chodzi m.in. o pomysł mechanizmu mrożenia stawek w sytuacji zawyżonych relacji do planowanej i rzeczywistej inflacji w roku poprzednim.

W założeniu nowa ustawa ma wdrożyć do polskiego prawa rozwiązania ujęte w dyrektywie PE i Rady (UE) 2022/2041 z 19 października 2022 r. ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Nowa ustawa będzie mieć po raz pierwszy zastosowanie przy ustalaniu minimalnej płacy na 2026 r.

Pracodawcy twierdzą, że obecne regulacje są szczególnie niekorzystne dla mniejszych przedsiębiorców, a jednocześnie mają negatywny wpływ na spłaszczanie się płac w gospodarce.

– Nowy mechanizm mrożenia płacy minimalnej w przypadku zawyżonych relacji do planowanej i rzeczywistej inflacji w poprzednim roku jest dobrym rozwiązaniem i to prawidłowa reakcja na złe doświadczenia z poprzednich lat, kiedy płaca minimalna wzrosła w 2023 roku o 20 proc., a w obecnym roku o ponad 19 proc. – komentuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

Jak ocenia prof. Męcina, w pracach nad nową ustawą można by też położyć większy nacisk na powiązanie wynagrodzenia minimalnego z aktualną albo prognozowaną sytuacją gospodarczą kraju. Pracodawcy proponują też zwiększenie roli partnerów społecznych, w tym organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych.

– Mogłoby się to odbywać poprzez zmniejszenie roli rządu w tym procesie. Innymi słowy, gdyby partnerzy społeczni nie doszli do porozumienia – wynagrodzenie minimalne byłoby w wysokości wynikającej z matematycznej formuły, a nie decyzji polityków, jak w ostatnich latach. Preferowanym mechanizmem, byłoby odniesienie minimalnego wynagrodzenia do referencyjnej wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce proponowanej w dyrektywie oraz utrzymanie gwarancji płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnej wzmocniony o gwarantowaną podwyżkę o wysokość inflacji. Dopełnieniem tej propozycji mógłby być mechanizm mrożenia płacy minimalnej – dodaje prof. Męcina.

Przewiduje się, że projekt nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostanie przyjęty przez rząd w drugiej połowie 2024 r.

