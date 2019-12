PKWiU w podatkach dochodowych - do końca 2020 r. klasyfikacja 2008

Do końca roku 2019 do celów podatkowych (również w VAT) wykorzystuje się PKWiU 2008, mimo, iż dla celów statystycznych wykorzystywana jest Klasyfikacja PKWiU 2015. Od kwietnia 2020 w podatku VAT stosowana już będzie PKWiU 2015 (obok klasyfikacji CN), i właśnie wersja 2015 PKWiU miała być stosowana od początku roku również w podatkach dochodowych. Miała być, ale nie będzie.

Prace nad projektem zmian w ustawach dochodowych ślimaczą się, co powoduje, że wejście w życie omawianych zmian przesunie się na rok 2021. Wskazuje na to kolejny projekt zmian w rozporządzeniu PKWiU 2015, znajdujący się już w rządowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Oto tekst uzasadnienia do tego projektu.

"W związku z opublikowaniem dnia 13 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), konieczne jest wydłużenie stosowania do dnia 31 marca 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.) (PKWiU 2008) – do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wymaga to zmiany obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) (PKWiU 2015).

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmianę sposobu identyfikacji towarów i usług, m. in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Planowane w tym zakresie zmiany zakładają odejście od stosowanej do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów,

aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) w tym zakresie będą stosowane od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że stan prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD 566) nie gwarantuje, że zmiany ustawowe wdrażające nową PKWiU 2015 do celów podatku dochodowego zostaną uchwalone w terminie zapewniającym ich obowiązywanie od dnia 1 stycznia 2020 r., uzasadnione jest zapewnienie stosowania PKWiU 2008 do celów podatku dochodowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

(...)

Redakcja podatki.biz