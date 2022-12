PIT: Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku

Ważne! Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku (nie dotyczy lat następnych). Oznacza to, że podatnik, który w bieżącym roku opodatkowuje swoje przychody np. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tej samej formie będzie opodatkowywał przychody osiągane od 1 stycznia 2023 r., chyba że w ustawowym terminie złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego.