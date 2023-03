PIT za 2022: Zwrot nadpłaty

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu: na Twój rachunek bankowy,

przekazem pocztowym,

w kasie urzędu.

Zwrot na rachunek bankowy

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

Twój numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, to nie musisz wskazywać go w składanym zeznaniu.

nie zgłosiłeś numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, to możesz go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego.

W przypadku, gdy nie posiadasz rachunku bankowego lub nie dokonasz jego zgłoszenia do organu podatkowego, to Twoja nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a nie wskazałeś rachunku, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to w składanym zeznaniu podatkowym poinformuj o tym. Podaj również swój numer telefonu lub adres e-mail, to ułatwi organowi podatkowemu kontakt z Tobą.

Zwrot nadpłaty otrzymasz w ciągu:

3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego,

- jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu papierowego, 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli złożyłeś je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Oczekując na zwrot nadpłaty możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Karta dużej rodziny

Posiadając ważną Kartę Dużej Rodziny (KDR) możesz skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które złożą zeznanie drogą elektroniczną.

Pytania i odpowiedzi

1. Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwracana w terminie 45 dni w przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od jakiego momentu jest liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty, gdy skorzystam z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, ale nie zaakceptuję go i stanie się ono zeznaniem złożonym automatycznie?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań (PIT-36, PIT-37, PIT-38) za 2022 rok przypada 2 maja, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 3 maja.

2. Czy korzystając z usługi Twój e-PIT, rozliczając się indywidualnie na PIT-37, mogę wskazać - jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu - numer rachunku bankowego swojego małżonka?

Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podajesz wyłącznie rachunek, którego jesteś posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jesteś, a jest nim małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

3. Skorygowałem PIT ponieważ np. w pierwotnym zeznaniu nie odliczyłem ulgi prorodzinnej. Czy dłużej będę czekać na zwrot nadpłaty podatku? Korektę zeznania wysłałem elektronicznie.

Nadpłatę podatku US zwróci Ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

4. W pierwotnym zeznaniu nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 2 maja skorygowałem zeznanie podatkowe za 2022 rok. Z korekty zeznania wynika nadpłata podatku. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Nie. Jeżeli złożyłeś korektę za 2022 r. do 2 maja, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, US zwróci Ci bez wniosku.

źródło: www.podatki.gov.pl