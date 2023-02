PIT za 2022: Kalkulator hipotetycznego podatku

Hipotetyczny podatek należny to kwota podatku, która wynika z różnicy pomiędzy opodatkowaniem Twoich przychodów wg zasad Polskiego Ładu obowiązujących do końca 2022 roku, a zasadami obowiązującymi od lipca 2022 roku. Kalkulator hipotetycznego podatku należnego uwzględnia ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową ze stawkami 17% i 32%, które obowiązywały do 30 czerwca 2022 roku.

Kto może skorzystać z kalkulatora

Możesz skorzystać z kalkulatora, jeśli Twoje przychody pochodzą ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej i wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł.

Możesz wybrać wspólne rozliczenie w przypadku śmierci małżonka, jeśli:

w roku podatkowym mieliście wspólność majątkową,

małżeństwo zawarliście przed rozpoczęciem roku podatkowego,

Twój małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego upływie, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Potrzebne dokumenty

Aby skorzystać z kalkulatora, przygotuj:

wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 (29) lub PIT-36 (30) za 2022 rok,

informacje PIT-11 lub PIT-40A/11A za 2022 rok otrzymane od płatników.

Wyliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do organu podatkowego.

Twoja sytuacja może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie.

Hipotetyczny podatek należny

W rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca ub. r. Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem.

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie, po złożeniu przez podatnika zeznania. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Informacja taka trafi do podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. KAS wyśle pismo pocztą albo przez e-Urząd Skarbowy (jeżeli podatnik zgodził się na taką formę korespondencji). Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę wynikającą z obliczenia hipotetycznego podatku należnego. Nadpłata będzie zwracana w terminie do 45 dni w przypadku zeznań PIT złożonych w formie elektronicznej lub w terminie do 3 miesięcy w przypadku zeznań papierowych.

Jeżeli podatnik ma zaległości czy niedopłaty zostanie ona zaliczona na ich poczet.

Podatnicy sami będą też mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który jest dostępny na stronie podatki.gov.pl.

źródło: www.podatki.gov.pl