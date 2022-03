PIT za 2021: Rozliczenie dochodów z praw autorskich

Przychodami z praw majątkowych są szczególności:

przychody z praw autorskich i praw pokrewnych,

praw do projektów wynalazczych,

praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Do przychodów z praw autorskich i pokrewnych możesz zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu. W celu rozliczenia podatku od dochodów z praw autorskich złóż właściwe zeznanie podatkowe, tj. PIT-37 lub PIT-36, najpóźniej do 2 maja 2022 r.

Jak ustalić koszty uzyskania przychodów

Do przychodów z praw autorskich i pokrewnych możesz zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Koszty te stosuje się do przychodów z tytułu:

zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;

opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;

korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Koszty w wysokości 50% stosujesz do przychodów z tytułu:

działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

produkcji audialnej i audiowizualnej;

działalności publicystycznej;

działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

działalności konserwatorskiej;

prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Roczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł ze wszystkich wyżej wymienionych tytułów.

W przypadku zastosowania ulgi dla młodych, koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie mogą w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł z tytułu:

praw autorskich i praw pokrewnych,

zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla młodych.

Jeżeli udowodnisz, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wskazane powyżej (obliczone według normy 50%), możesz przyjąć koszty uzyskania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W konsekwencji możesz zastosować koszty faktycznie poniesione, nawet jeżeli będą wyższe od kwoty 85 528 zł.

Ważne żebyś posiadał dokumenty, które wskazują na wysokość poniesionych wydatków.

Dokumentami tymi są przykładowo rachunki, faktury, jak i inne dowody wydatków poniesionych przez ciebie w celu osiągnięcia przychodów lub ich zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym przechowuj do chwili przedawnienia się zobowiązania podatkowego.

Do pozostałych przychodów z praw majątkowych, do których nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% są wydatki poniesione przez ciebie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jakie zeznanie złożyć

W celu rozliczenia podatku od dochodów z praw autorskich złóż właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-37 lub PIT-36.

Rozliczenie z małżonkiem

Uzyskiwanie przychodów z praw autorskich nie pozbawia możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Z jakich ulg skorzystać

Jak złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

papierowej,

elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz zanieść do swojego urzędu skarbowego lub przesłać je do urzędu pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zwróć uwagę, że zeznanie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej) przed upływem terminu na złożenie zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

przez e-Deklaracje,

w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Gdzie złożyć zeznanie

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania.

Jeśli zmieniłeś miejsce zamieszkania przed złożeniem zeznania (stałeś się nierezydentem), złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2021 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2022 roku.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;

- czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej; danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2020 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2021 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2020 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;

- są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2020 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2021 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2020 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel; aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,

- to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN, „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,

elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

źródło: www.podatki.gov.pl