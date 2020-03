PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym) lub

od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi (w części B w pozycji 15 (podatnik) lub 16 (małżonek)) oraz dane obdarowanego (jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew).

Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi.

UWAGA!

Odliczenie od dochodu (przychodu) wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników zmniejszy podstawę opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu rocznym.

Jak obliczyć wartość darowizny krwi?

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).

Przykład: Obliczenie wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa

Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza. Jak ustalić wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa?

Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem w ww. przykładzie wartość oddanej krwi wynosi 234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł). Tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

Przykład: Przekroczenie limitu 6% dochodu

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – będzie mógł odliczyć od dochodu?

Nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika, tj. 3300 zł (6% z 55 000 zł). W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń.

Pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

UWAGA!

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT-37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT-37 albo PIT-36). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczył dwukrotnie.

Przykład: Odliczenie darowizny w dwóch zeznaniach

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z umowy zlecenia w wysokości 3500 zł, który wykazuje w zeznaniu PIT-37, oraz przychód z najmu w wysokości 4000 zł, który wykazuje w PIT-28. Jednocześnie oddał honorowo osocze o wartości 300 zł. Czy w składanych zeznaniach będzie mógł odliczyć całą wartość darowizny?

Tak. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT-28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika, czyli kwoty 240 zł (6% z 4000 zł), a w zeznaniu PIT-37 – 6% dochodu, czyli kwoty 210 zł (6% z 3500 zł). Podatnik może zatem w zeznaniu PIT-28 (składanym do końca lutego następnego roku) odliczyć od przychodu 240 zł, a w zeznaniu PIT-37 (składanym do 30 kwietnia następnego roku) odliczyć od dochodu pozostałą część darowizny, tj. 60 zł (wartość oddanego osocza - 300 zł minus odliczona już w PIT-28 część w kwocie 240 zł).

UWAGA!

Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorej Marii Kowalskiej.

Czy potrzebna jest dokumentacja?

Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

ODLICZENIE DAROWIZNY

NA CELE KRWIODAWSTWA • honorowe (nieodpłatne) oddanie krwi

lub jej składników • uzyskanie zaświadczenia o ilości bezpłatnie

oddanej krwi lub jej składników

i przechowywanie go dla celów dowodowych • odliczenie wartości darowizny (130 zł za 1 litr)

od przychodu w PIT-28 lub od dochodu w PIT-36 albo

PIT-37 oraz dołączenie do zeznania PIT/O

Podstawa prawna:

art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Redakcja podatki.biz