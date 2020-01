PIT za 2019. Jak ustalić kwotę zmniejszającą podatek?

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1420 zł (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł) i jest ona niższa od tej obowiązującej w rozliczeniu za 2018 r. o 20 zł. Wynika to ze zmiany, która weszła 1 października 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniżona została stawka PIT (z 18% do 17%). Z uwagi na fakt, że przepisy te zaczęły obowiązywać w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotował szereg przepisów przejściowych dotyczących dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r., a które należy uwzględnić przy sporządzeniu zeznania podatkowego za 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835), za 2019 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do 85 528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł



Do skali tej skalibrowano wysokość kwoty zmniejszającej podatek w taki sposób, aby jej maksymalna wartość odpowiadała „kwocie wolnej” w wysokości 8000 zł (1420 zł ÷17,75%), przy czym dodajmy, że kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 548,30 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Kwota wolna 1 zł - 8000 zł 17,75% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek: 1420 zł 8000 zł 8001 zł - 13 000 zł 17,75% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek:

1420 zł - (871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł) malejąca: od 8001 zł do 3091 zł 13 001 zł - 85 528 zł 17,75% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek: 548,30 zł 3091 zł 85 529 zł - 127 000 zł 32% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek:

548,30 zł - (548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł) malejąca: od 3091 zł do 0 zł od 127 001 zł 32% podstawy obliczenia podatku brak kwoty wolnej od podatku

Zaliczki na podatek

To, w jaki sposób należało obliczać zaliczki na podatek dochodowy w 2019 r., zostało wskazane w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

w przypadku podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek wynosiła 556,02 zł rocznie (od dochodów uzyskanych do 30 września 2019 r.); w przypadku podatników, których dochody przekroczyły kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - zaliczki nie pomniejszało się o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wyliczał płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekraczał 85 528 zł, sposób ich wyliczania był analogiczny, jak w latach ubiegłych. Jeśli jednak został on przekroczony i zastosowanie miała stawka 32%, wtedy zakład pracy musiał zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Od tej zasady przewidziane były dwa wyjątki. Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie, że za rok podatkowy zamierzał opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% (17% - od 1 października 2019 r.) dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o podwójną kwotę zmniejszającą podatek,

dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% (17% - od 1 października 2019 r.) dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek.

Zaliczki od 1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

zamiast stawki 18% stosowało się stawkę 17%; kwota zmniejszająca podatek wynosiła natomiast 525,12 zł.

Powyższe dotyczy zaliczek pobieranych przez płatników oraz zaliczek wpłacanych przez podatników, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 1c, 1g i 3d ustawy PIT, tj.:

podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z działalności wykonywanej osobiście z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 ustawy o PIT (m.in. umowy zlecenia i o dzieło),

podatników uzyskujących przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło,

podatników uzyskujących przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, i

podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, a uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku pracy.

Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosowali stawkę 17,75%. Przepis ten dotyczył np. osób, które zaczynały pracę pod koniec 2019 r. W takim przypadku, bez wniosku, przy obliczaniu zaliczki na podatek miałaby zastosowanie stawka 17%, co w rozliczeniu rocznym mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Korekta w rozliczeniu rocznym

Stosownej korekty podatnicy muszą dokonać w rozliczeniu rocznym. Jak już wspomnieliśmy, kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 548,30 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

nie przekroczy 8000 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1420 zł,

mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości przekroczy 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1420 zł a 548,30 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),

mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł), przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł,

mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 548,30 zł a 0,00 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Jak było?

Kwota zmniejszająca podatek za 2018 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosiła:

1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł; 556,02 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł; 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

nie przekroczyła 8000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł,

mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości przekroczyła 8000 zł, ale nie przekroczyła 13 000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł (była ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),

mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości (była ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł), przekroczyła 13 000 zł, ale nie przekroczyła 85 528 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,

mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości przekroczyła 85 528 zł, ale nie przekroczyła 127 000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł (była ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Podstawa prawna

Redakcja podatki.biz