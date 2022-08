PIT: Wartość pracy rodziny podatnika w kosztach uzyskania przychodu

Do niedawna bezwzględnie nie uważało się za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci. Przy czym, użyty w nim termin "wartość pracy" należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy czy też bez podstawy prawnej (bezumownie).

Od 1 stycznia 2019 roku dodano do ustawy PIT zapis zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2, 8, 9 ustawy PIT) oraz z tytułu odbywania praktyk absolwenckich.

W konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wyłącznie wynagrodzenie małżonków oraz małoletnich dzieci podatników - o ile jest uzyskiwane w oparciu o wyżej wymienione tytuły prawne.

Jeżeli osoby te wykonują świadczenie usług bezumownie, to ich wartość pracy nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Konieczne jest w takim przypadku nadanie świadczeniu usług ram formalnych w postaci odpowiedniej umowy.

Dodajmy, że nadal nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika ani też wartości pracy pełnoletnich dzieci.

Natomiast w sytuacji gdy świadczenie usług nastąpi na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa odrębne podmioty gospodarcze np. wspólnika (jako osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą) oraz spółkę, to art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT w takim wypadku w ogóle nie znajdzie zastosowania.

Podobnie będzie w sytuacji gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka - wtedy wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi; każdy z małżonków jako odrębny przedsiębiorca będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi.

Z wyjaśnień organów podatkowych

Współpracujące firmy małżonków

(...)

Podkreślenia wymaga, że zawieranie tego typu transakcji (pomiędzy podmiotami prowadzonymi przez małżonków - dop - red.) podporządkowane jest określonym wymogom. Prowadzący takie odrębne działalności gospodarcze, zawierający umowy między sobą powinni mieć na uwadze treść przepisów art. 23o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.

Stosownie do treści art. 23o ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

(...)

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy praw podatkowego stwierdzić należy, że świadczenie usług prawnych przez Pani małżonka w ramach odrębnej działalności gospodarczej na rzecz odrębnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią, nie stanowi przeszkody dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług prawnych świadczonych przez Pani małżonka. Jednakże ustalając warunki ww. usług, należy uwzględniać zapisy wskazanego powyżej art. 23o ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(Interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.2.2022.3.MGR z 15.04.2022 r.)

Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę

(...)

Zasadniczo do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są także tzw. koszty pracownicze.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi Pani jednoosobową działalność (usługi księgowe) opodatkowaną w 2022 r. podatkiem PIT zasady ogólne (skala). Nie zatrudnia Pani pracowników. Do tej pory bezumownie, nieodpłatnie współpracuje z Panią Pani mąż (do ZUS zgłoszony jako os. współpracująca). Chciałaby Pani zatrudnić go na umowę o pracę.

Pani wątpliwość budzi kwestia, czy wypłacone wynagrodzenie małżonka i opłacone składki na ubezpieczenie od tego wynagrodzenia stanowią u Pani podatkowy koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba.

Powyższy przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Przy czym – użyty w nim termin „wartość pracy” rozumiemy jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Pojęcie to traktujemy ściśle, co oznacza, że trzeba tu rozdzielać – dla celów nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - składniki wynagrodzenia za świadczoną pracę od dodatkowych świadczeń ze strony pracodawcy – takich, które nie mają wpływu na wartość pracy własnej (czyli są przez pracodawcę ponoszone niezależnie od tego, jaki jest wkład pracy pracownika, np. ekwiwalent za narzędzia, świadczenia BHP). Nie ma tu znaczenia, czy między małżonkami istnieje wspólność, czy odrębność majątkowa.

Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 55 ww. ustawy:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba.

Z wnioskowania a contrario powyższego przepisu wynika, że z mocy prawa – co do zasady – kosztem uzyskania przychodów są wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zatem m.in. wynagrodzeń za pracę.

Zatem, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej zatrudni Pani, na umowę o pracę, swojego męża, to wypłacone jemu wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może stanowić dla Pani koszt uzyskania przychodów, osiągnięty z działalności gospodarczej. Kosztem uzyskania przychodów dla Pani będzie również opłacanie składek na ubezpieczenie.

(...) Interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.276.2022.1.MG z 25.05.2022 r.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, wynagrodzenie