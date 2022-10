PIT: Udzielasz korepetycji? Sprawdź, jak powinieneś opodatkować dochody

Udzielanie korepetycji jest zajęciem, które wykonywane jest zarówno w sposób zorganizowany jak i okazjonalny. W tym pierwszym przypadku często będziemy mieli w sensie prawnym z działalnością gospodarczą (np. pośrednictwo w udzielaniu korepetycji, korepetycje grupowe), w drugim - z działalnością wykonywaną osobiście.

Rozpatrując udzielanie korepetycji w tym kontekście należy przede wszystkim zwrócić uwagę na treść art. 5b ust. 1 ustawy PIT, który wskazuje, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Udzielający indywidualnych korepetycji spełnia najczęściej łącznie te warunki.

Odrębnym źródłem przychodów w stosunku do działalności gospodarczej jest działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT).

Przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatoweji publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Przychody z tytułu udzielania korepetycji poza działalnością gospodarczą będą zatem kwalifikowane do tego źródła przychodów.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 8.02.2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.362.2017.2.JŁ, czytamy:

„Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa uznać należy, że skoro - jak wprost wskazuje Wnioskodawca - działalność polegająca na udzielaniu korepetycji nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, to nie jest prowadzona w sposób określony w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, z wniosku wynika, że zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. nie ponosi On odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat tych czynności, wykonuje czynności pod kierownictwem osób trzecich (zlecenie opanowania danego zakresu materiału z matematyki, w miejscu i godzinie uzgodnionej z osobą dokształcającą się) oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. W związku z tym, iż - jak wskazuje Wnioskodawca - podejmowane przez Niego czynności mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej i nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, to przychody uzyskiwane z tego tytułu powinny być zaliczone do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT w takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się w sposób ryczałtowy - wynoszą one 20% przychodów. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ustawy PIT).

Należy także pamiętać, że korepetytorzy mają obowiązek samodzielnego opłacania zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (12%). Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tj. 32%.

Działalność wykonywana osobiście podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych co oznacza, że korepetytor w rozliczeniu podatkowym uwzględnia roczną kwotę wolną od podatku, a dochody uzyskane w efekcie udzielanych korepetycji łączy z innymi dochodami opodatkowanymi według tabeli podatkowej.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: działalność wykonywana osobiście, korepetycje