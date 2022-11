PIT: Stosunek służbowy - Zwolnienie z podatku z tytułu świadczeń i ekwiwalentów związanych z BHP

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Istotne dla zwolnienia z podatku dochodowego wynikającego z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy są następujące okoliczności:

świadczenia te muszą wynikać z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby),

beneficjentami tych świadczeń są osoby pozostające w stosunku służbowym,

świadczenia te muszą być przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Przykładowo: stosownie do postanowień art. 136 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej funkcjonariusze w czasie wykonywania zadań służbowych mogą otrzymywać nieodpłatnie wyżywienie oraz napoje, zwane dalej "wyżywieniem", lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Możliwość zastosowania zwolnienia w przedmiocie opodatkowania wartości wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom celnym należy analizować zatem w oparciu o przywołany art. 21 ust. 1 pkt 11a ww. ustawy.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie uzależnione jest od tego, czy otrzymywane przez funkcjonariuszy świadczenia w postaci wyżywienia lub ekwiwalenty w zamian tych świadczeń wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 23.03.2010r., nr IBPBII/1/415-58/09/AŻ czytamy:

„Przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, iż przyznane funkcjonariuszom Służby Celnej wyżywienie lub równoważnik w zamian za wyżywienie wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a podstawą do zastosowania tegoż zwolnienia jest właśnie ten warunek. Wskazane przepisy nie odsyłają bowiem do żadnych uregulowań na podstawie których można byłoby wywieść, iż świadczenia przyznawane na mocy powołanego rozporządzenia wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podkreślić bowiem należy, że tylko przy spełnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w powołanym przepisie art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwym zastosowanie zwolnienia w nim określonego. Zatem, jeżeli przyznane funkcjonariuszom świadczenia nie wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby), to nie korzystają ze zwolnienia.”

W kontekście przedstawionej regulacji warto zatem zapamiętać, że ma ona zastosowanie wyłącznie do podatników wykonujących pracę w oparciu o stosunek służbowy. Zatem ze zwolnienia tego nie będą korzystały na przykład osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenia.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: ekwiwalent - świadczenia bhp, stosunek służbowy