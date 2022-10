PIT: Informacja PIT-8C - kto i kiedy powinien go przekazać

PIT-8C to imienna informacja o wysokości niektórych rodzajów dochodów, wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestie związane z tą informacją reguluje art. 39 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2.

Obecnie zatem informacja PIT-8C dotyczy wyłącznie przychodów oraz kosztów z kapitałów pieniężnych (wykazywanych w części D informacji PIT-8C) czyli z:

odpłatnego zbycia papierów wartościowych;

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych;

odpłatnego zbycia instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających;

odpłatnego zbycia niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji);

objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

Informacja PIT-8C jest przesyłana do naczelnika US w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym oraz do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi.

Na podstawie otrzymanej informacji podatnik będący osobą fizyczną ma obowiązek sporządzić deklaracje PIT-38 w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Co ciekawe, w części F informacji PIT-8C, płatnik ma obowiązek wykazać informację o wysokości przychodów niewykazanych w części D.

Zgodnie z objaśnieniami do informacji PIT-8C w części F należy wykazać przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

Chodzi o zwolnienie od podatku sprzedaży papierów wartościowych nabytych przed wprowadzeniem tzw. „podatku Belki” tj. przed 2004 rokiem.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis zaś wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r., dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.; nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: informacja pit-8c