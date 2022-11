PIT: Ekwiwalent za narzędzia stanowiące własność pracowników

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Z powyższego przepisu wynika, że kwota wypłaconego ekwiwalentu korzysta ze zwolnienia od podatku po spełnieniu łącznie następujących warunków:

ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,

kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania,

narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,

narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Ekwiwalent oznacza rzecz zastępującą inną rzecz o równej wartości, odpowiednik, równoważnik. Ekwiwalent nie zawsze będzie oznaczał zwrot faktycznie poniesionych wydatków przez pracownika. Jako kwotę ekwiwalentu można przyjąć z góry określoną sumę, która spełni przesłanki warunkujące uznanie jej za ekwiwalent.

Definicje zawarte w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN

„narzędzie” to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrząd, instrument;

„materiał” to, z czego wytwarzane są przedmioty, tworzywo, substancja, artykuł, produkt;

„sprzęt” to m.in. „przedmiot użytkowy”, „przedmioty używane do jakichś prac lub w jakichś okolicznościach”.

Zwolnienie w przypadku pracy zdalnej

Powyższe zwolnienie znajduje zastosowanie również do ekwiwalentów wypłacanych pracownikom wykonującym pracę zdalną co miało szczególne znaczenie w okresie epidemii COVID-19.

Pismo z dnia 15.04.2022 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT2.4011.867.2021.1.ES:

„Odnosząc przedstawione uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w przypadku gdy opisane powyżej warunki w stosunku do ww. ekwiwalentu zostaną spełnione, a więc ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z wykorzystywaniem sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony jednorazowo ekwiwalent będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ”

Pismo z dnia 2.05.2022 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0114-KDIP2-2.4011.209.2022.1.IN:

„ Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy ekwiwalent spełniać będzie wskazane przesłanki, a więc będzie wypłacany w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z wykorzystywaniem prywatnego internetu w celach służbowych oraz energii elektrycznej, będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacany ekwiwalent będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: ekwiwalent za narzędzia materiały i sprzęt