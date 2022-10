PIT: Dokumentacja podatkowa - co to jest i kto ją musi przygotować?

Dokumentacja podatkowa ma przede wszystkim za zadanie wskazać, że cena transakcji przyjęta pomiędzy podmiotami powiązanymi była ustalona na poziomie cen rynkowych. I dlatego obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczy właśnie podmiotów powiązanych.

Aby powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej konieczne jest wystąpienie określonej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wartość takiej transakcji musi przekraczać w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3) 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4) 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych, za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (tj. do 30 września), w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wartość transakcji jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Ponadto do sporządzenia dokumentacji podatkowej są obowiązani także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł.

Możliwa jest także sytuacja w której organ podatkowy wystąpi z żądaniem sporządzenia dokumentacji podatkowej nawet jeżeli ww. progi nie zostały osiągnięte.

Jak bowiem wskazuje art. 23ze ust. 2 ustawy PIT w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ podatkowy może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków, o których mowa w art. 23r ust. 1 lub art. 23s ust. 1.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Przeczytaj również

Kiedy podmioty są ze sobą powiązane

Hasła tematyczne: podmioty powiązane, ceny transferowe, dokumentacja podatkowa