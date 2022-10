PIT: Dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny

Dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane z ZFŚS korzysta (w granicach limitu) ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest, aby dofinansowanie wypoczynku było wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o ZFŚS, oraz aby dofinansowanie pochodziło w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony to zwolnienie pracownikowi nie przysługuje, a dofinansowanie wypoczynku pracownikom ze środków obrotowych pracodawcy generuje po ich stronie przychód ze stosunku pracy. Warto wspomnieć, że omawiane zwolnienie jest limitowane - a limit do końca 2023 r. wynosi 2000 zł. Kwota limitu przed pandemią wynosiła 1000 zł, następnie przepisami tarczy antykryzysowej została podniesiona, a od 2024. r. limit ten powróci w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W konsekwencji od wartości dofinansowania nie spełniającej warunków tu omawianych pracodawca zobligowany jest pobrać zaliczkę na podatek.

Warto także zwrócić uwagę na kwestie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Otóż jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 78 w zw. z art. 52l ustawy PIT zwalnia się od podatku dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (limit obowiązujący do końca 2023 r. - potem 2 000 zł.).

Oznacza to, że sfinansowana ze środków obrotowych dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży do kwoty 3 000 zł w roku podatkowym) jest zwolniona od podatku, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu również jako przychód ze stosunku pracy.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych (zfŚs), dopłata do wypoczynku, wczasy pod gruszą