PIT 37 za 2020 rok - kto i kiedy powinien go złożyć?

Osiąganie wynagrodzenia za pracę wiąże się z licznymi obowiązkami, a jednym z nich jest rozliczenie swoich dochodów z urzędem skarbowym. Znaczne grono podatników dokonuje tego na formularzu PIT 37.

PIT 37 to jedno z najpopularniejszych zeznań podatkowych. Obowiązek jego złożenia wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest pit 37?

Formularz PIT 37 to czterostronicowy dokument, służący do rozliczenia dochodów i wynikającego z ich osiągania podatku dochodowego. Każdego roku na tym druku podatnicy rozliczają z fiskusem swoje dochody osiągnięte w całym, zakończonym już roku podatkowym, a więc w roku 2021 za rok 2020, w 2022 za rok 2021, itd. Jego kolejną wersję, zgodną z aktualnymi przepisami podatkowymi, wydaje Ministerstwo Finansów.

Kto powinien wypełnić pit 37 za rok 2020?

Zeznanie roczne na formularzu PIT 37 składają co roku miliony Polaków. W grupie tej znajdują się przede wszystkim osoby osiągające przychody od płatników zobowiązanych do wystawienia imiennej informacji o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (przychodu), który został uzyskany na terenie Polski i jest opodatkowany na zasadach ogólnych, a więc zgodnie z zasadami skali podatkowej (podatku progresywnego). Z tego formularza korzystają więc emeryci, renciści, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia, umowa o dzieło). W niektórych przypadkach, na PIT 37 powinni też rozliczyć się podatnicy, którzy uzyskali zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Co do zasady, PIT 37 można złożyć w urzędzie skarbowym na dwa sposoby - tradycyjnie, w formie papierowej, lub elektronicznie. Znacznie popularniejsza i wygodniejsza jest druga opcja rozliczenia. Aby stworzyć PIT 37 online nie trzeba dysponować specjalnym programem komputerowym - wystarczy pobrać darmową aplikację online, która krok po kroku przeprowadzi podatnika przez cały proces generowania deklaracji. W aplikacji tej znajdują się gotowe formularze podatkowe. Trzeba jedynie wybrać odpowiedni druk i uzupełnić go danymi z PIT 11 lub innych dokumentów otrzymanych od płatników. Wszystko to można zrobić w dogodnym dla siebie czasie, siedząc wygodnie w ulubionym fotelu.

Cała procedura trwa zaledwie kilka minut i nie wymaga od podatnika szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Intuicyjny w obsłudze kreator po kolei prosi o podanie konkretnych danych - osobowych i finansowych, oraz tych dotyczących ulg podatkowych. Na ich podstawie tworzy gotową deklarację, którą prosto z aplikacji można przesłać do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Do wysyłki deklaracji potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub potwierdzenie za pomocą wysokości przychodu, wykazanego na ostatnim złożonym w urzędzie zeznaniu podatkowym. Sporządzenie deklaracji oraz jej wysyłka nie zajmuje wiele czasu, a wybór tej formy pozwala chociażby na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot podatku o połowę - z 90 do 45 dni.

PIT 37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Terminem granicznym na złożenie PIT 37 jest ostatni dzień kwietnia każdego roku za rok poprzedni, a więc w 2021 roku należy złożyć zeznanie w US za rok 2020 do 30 kwietnia, który przypada w piątek. Jeśli ostatni dzień kwietnia jest dniem wolnym od pracy, termin złożenia zeznania przypada na kolejny dzień roboczy.